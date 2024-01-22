"الصحة": علاج أكثر من 300 ألف سودانى و1800 مصاب فلسطينى فى مصر

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لطب الطوارئ والحالات الحرجة، إن طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة، لاسيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة المريض، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ".

وأشار "وديع" إلى علاج أكثر من 300 ألف سوداني في مصر منذ اندلاع الحرب فى منتصف أبريل الماضي، بجانب تقديم 50 ألفًا من اللقاحات والطعوم، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية المصرية قدمت خدماتها لأكثر من 1800 مصاب فلسطيني؛ بسبب الحرب في غزة، في حين تم إجراء 1200 عملية كبرى.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف أولوية كبيرة، وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام.

من جهته؛ قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة للمستشفيات التعليمية، إن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت يأتي لأهمية تخصص طب الطوارئ ودوره في تقديم الرعاية الفورية للمريض.

دور طب الطوارئ

وأضاف أن هناك تطورًا كبيرًا لدور طب الطوارئ في العالم، ولذا تطرق المؤتمر لعدد من التخصصات المرتبطة بطب الطوارئ، وتم الحرص على تقديم محاضرات في التغذية العلاجية لأول مرة في المؤتمر.

وأوضح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية أن المؤتمر سيناقش كيفية اتخاذ القرار المناسب والصحيح في طب الطوارئ، بالإضافة إلى دور التمريض في الرعاية الحرجة وغيرها.

يأتي المؤتمر العلمي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد في تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها (البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية)، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة.