الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ.. الإثنين

رئيس هيئة المستشفيات
رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان (المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ) وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 22 إلى الثلاثاء 23 يناير الجاري، بأحد فنادق القاهرة. 

اجتماع مشترك لتأهيل المستشفيات التعليمية والجامعية تمهيدًا لإدراجها ضمن التأمين الصحي الشامل

يأتي ذلك المؤتمر العلمي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد في تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها (البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية)، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة.

طب الطوارئ محورًا للمؤتمر

من جهته، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن اختيار طب الطوارئ ليكون محورًا للمؤتمر هذا العام، يأتي تأكيدًا لفكر الهيئة في هذه المرحلة المهمة، وتطويرًا لشتى مناحي العمل بكل الأقسام الطبية بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة.

txt

استشاري جهاز هضمي لـ"إكسترا نيوز": المستشفيات التعليمية قدمت خدماتها لأكثر من 11 مليون مصري

وأضاف أنه سيعقد بالمؤتمر هذا العام أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظريًا وعمليًا، وكذلك سيشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب.

وأفاد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، بأنه سيشارك في المؤتمر هذا العام نخبه متميزة من الأساتذة والاستشاريين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في مختلف التخصصات مثل الأشعة، والأمراض الباطنة، والجراحة، والتخدير، والرعاية الحرجة.

وأكد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لجهود الهيئة وإسهاماتها خلال عام 2023 والأعوام السابقة، كما تم حشد كل الخبرات والإمكانات لإنجاح المؤتمر بمشاركة الأطباء من مختلف التخصصات والتمريض وكذلك الإداريين، وتدشينا لمؤتمر تعقده الهيئة سنويًا يرتكز حول طب الطوارئ.

المستشفيات التعليمية طب الطوارئ محور استراتيجي الصحة العامة محاضرة علمية برامج تدريبية

مواد متعلقة

"الصحة" تطلق قافلة طبية مجانية بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الدواء: ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية

"الطفولة والأمومة" يعقد ورشة عمل مراجعة الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال

الصحة: تفعيل وتحديث الحزمة التدريبية لأطباء التكليف للتدريب على الأمور الإدارية والمهارات الطبية

الرعاية الصحية تطلق المرحلة الثانية من حملة «صحتك..امسك فيها بايدك وسنانك» بالتأمين الصحي الشامل

"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" اليوم الأربعاء

أعراض متحور كورونا الجديد 2024 وتأثيره على الحوامل والأطفال

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

وزير الداخلية الإيرانى يكشف جنسية القتلى التسعة فى الهجوم الباكستانى

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين