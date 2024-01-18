المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ.. الإثنين

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان (المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ) وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 22 إلى الثلاثاء 23 يناير الجاري، بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك المؤتمر العلمي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد في تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها (البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية)، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة.

طب الطوارئ محورًا للمؤتمر

من جهته، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن اختيار طب الطوارئ ليكون محورًا للمؤتمر هذا العام، يأتي تأكيدًا لفكر الهيئة في هذه المرحلة المهمة، وتطويرًا لشتى مناحي العمل بكل الأقسام الطبية بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة.

وأضاف أنه سيعقد بالمؤتمر هذا العام أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظريًا وعمليًا، وكذلك سيشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب.

وأفاد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، بأنه سيشارك في المؤتمر هذا العام نخبه متميزة من الأساتذة والاستشاريين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في مختلف التخصصات مثل الأشعة، والأمراض الباطنة، والجراحة، والتخدير، والرعاية الحرجة.

وأكد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لجهود الهيئة وإسهاماتها خلال عام 2023 والأعوام السابقة، كما تم حشد كل الخبرات والإمكانات لإنجاح المؤتمر بمشاركة الأطباء من مختلف التخصصات والتمريض وكذلك الإداريين، وتدشينا لمؤتمر تعقده الهيئة سنويًا يرتكز حول طب الطوارئ.