الرعاية الصحية تطلق المرحلة الثانية من حملة «صحتك..امسك فيها بايدك وسنانك» بالتأمين الصحي الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أولى حملاتها الطبية والتوعوية والتثقيفية لعام 2024 من محافظة أسوان، تحت شعار «صحتك امسك فيها بإيدك وسنانك».

وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، أن الحملة التي تم إطلاقها أول يناير الجاري بمحافظة أسوان، سادس محافظات التأمين الصحي الشامل تطبيقًا، تُعد المرحلة الثانية من الحملة، واستكمالًا للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر خلال عامي 20022، 2023، وذلك بالتعاون مع شركة يونيليفر العالمية.

وأوضحت الرعاية الصحية، أن الحملة تستهدف الحفاظ على صحة الفم واللثة، وتعليم الأطفال غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى فحص أسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم والتوعية بأهمية غسيل الأسنان، حفاظًا على صحة الفم والأسنان واللثة.

واستعرض البيان نتائج الحملة في المحافظات الأربع «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس»، التي شملتهم المرحلة الأولى من الحملة، والتي تخطت 800 ألف خدمة طبية وتوعية، حيث بلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من خدمات الحملة بمحافظة بورسعيد 160 ألف مواطن، و250 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و270 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، فضلًا عن 125 مواطن بمحافظة السويس.

التوعية والفحص الطبي

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تستهدف الحملة التوعية والفحص الطبي لـ 2 مليون مواطن وذلك بنهاية عام 2024، مؤكدًا أن تعزيز مفاهيم الوقاية وتبني السلوك الصحي كنمط حياة أمر بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي هذا الإطار يتم تكثيف الجهود العالمية للمكافحة والوقاية في سبيل تجنب وقوع الأمراض فضلًا عن القضاء على الأمراض، باعتبار ذلك توجه عالمي، بما في ذلك رفع وعي الأفراد بأهمية ذلك، حفاظًا على صحة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الحياة ومستوى الصحة العامة لكافة المواطنين، لاسيما للأطفال، وذلك بما يتسق مع الحملات التي يتم إطلاقها تحت شعار «100مليون صحة»، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف الأطفال في المقام الأول من كافة المراحل العمرية، فخلال فعاليات الحملة التوعوية، يتم تثقيف الأطفال وذويهم بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، كما يتم توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، وذلك لحث الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية، وذلك سواء داخل المدارس أو من خلال الشاحنات التي تجوب كافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل، أوضح السبكي أن خدمات الأسنان من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، حيث استطاعت هيئة الرعاية الصحية تقديم 2.5 مليون خدمة أسنان من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن.

الوقاية من العدوى

وأكدت الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على التوعية والمبادرات الصحية، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأشارت إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وخاصة الفيروسية منها.

لافتة أن شاحنة حملة « صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك» التي تجوب عدد من المدارس والأحياء المختلفة بمحافظة أسوان، يوجد بها أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة، من مختلف الفئات العمرية.



وتأتي الحملة انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، لدورهم الفعّال في تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمي إلى تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء أجيال أقوياء أصحاء ذو عقول واعية، وهو ما يقلل بدوره تكلفة العلاج على الدولة المصرية.

حملة توعية

حملة توعية