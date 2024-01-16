الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة والتضامن يفتتحان مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية للصحة النفسية

مستشفى العباسية للصحة
مستشفى العباسية للصحة النفسية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مركز علاج طيف "التوحد"، بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن الوزيرين تابعا العمل بمركز علاج طيف التوحد، الذي يسع لاستقبال 50 طفلا يوميًا، يوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال "طيف التوحد".

تقديم الخدمة للأطفال

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيرين اطلعا على دائرة تقديم الخدمة للأطفال داخل المركز بداية من استقبالهم، وتحديد المناسب لكل طفل من جلسات العلاج والتأهيل حسب حالته، وكذلك آليات المتابعة مع ذوي الأطفال لضمان الحفاظ على نتائج تلك الجلسات.

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وقال "عبدالغفار"، إن الوزيران حرصا على التحدث مع ذوي الأطفال داخل المركز، للوقوف على مدى رضائهم، عن الخدمات المقدمة لأطفالهم، وكذلك برامج الدعم النفسي المقدمة لأولياء الأمور، حيث أشادت الأمهات بالفرق الملاحظ في تعديل سلوك أطفالهن وجودة وحسن المعاملة فيما يخص الخدمات المقدمة لهم.

وكشف "عبدالغفار" أن الوزيرين اتفقا- خلال الزيارة- على خلق فرص تعاون بين مراكز علاج طيف التوحد بوزارة الصحة والسكان، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتعميم هذا النموذج داخل مراكز التأهيل بوزارة التضامن، كما اتفق الوزيران على إنشاء مركز مشترك لعلاج "طيف التوحيد".

أعمال التطوير

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع خلال زيارته الميدانية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، يرافقه وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال التطوير التي تمت بقسم 18 والذي يخدم السيدات المسنات بداية من سن 60 عامًا، حيث شمل التطوير المبنى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك الحديقة المجهزة للسيدات المتواجدات بالقسم.

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رافق الوزيران خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة منن عبدللمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الصحة التضامن طيف التوحد مستشفى العباسية للصحة النفسية سيدات الم سنات

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