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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل حول التحديثات المطبقة حديثا لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن التحديثات المطبقة حديثا في الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية.
وقالت إن ورشة العمل تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية البشرية على التحديثات المدرجة في الإصدار الثاني للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٣/٤٥٠، والإصدار الخامس للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٢/١٥٠، وكذلك التحديثات الخاصة بالإصدار الرابع للدليل التنظيمي لمتغيرات المستحضرات البشرية.

ورشة عمل

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٣  يناير ٢٠٢٤  بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافته إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.
وقالت إن ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة ونصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٤.

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وأفادت هيئة الدواء المصرية بإنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

رفع قدرات الصيادلة

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة بالأقصر، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة بسوق الدواء المصري.

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وأشارت إلى أنه تم خلال البرنامج مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجارى عالميًا، وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها، كما استعرض البرنامج جهود هيئة الدواء المصرية في ضبط الأسواق.

يأتى البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يستهدف رفع كفاءة السادة الصيادلة والعاملين بالصيدليات العامة، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آليات مواجهة الغش التجارى، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.

الدواء ورشه عمل المستحضرات الصيدلية البشرية فتح باب التسجيل الإصدار الرابع للدليل التنظيمي

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