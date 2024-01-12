الدواء: ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية.

وتهدف الورشة إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الامثل لمحتوى النشرة الطبية.

ورشة عمل

وقالت الهيئة إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.



وأشارت إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

شركات صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية

وفى سياق آخر، نظمت هيئة الدواء المصرية، احتفالية لتكريم عدد من شركات صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لزيادة صادراتهم من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في سرعة نفاذية المستحضرات الطبية المصرية وفقًا للمعايير العالمية الخاصة بالتطوير والتصنيع، وذلك في ضوء محققات الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال عام 2023، وهو ما يكلل جهود مختلف مؤسسات الدولة لدعم نفاذية المستحضرات والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية، وشمل التكريم أيضًا غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للصناعات الطبية لدورهم المتصاعد في دعم الصناعة الوطنية.

مجهودات الشركات الوطنية

وأثنى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، على مجهودات الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هيئتي الدواء والشراء الموحد تعملان وفق استراتيجية واضحة ومحددة لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالخارج.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن قطاع مستحضرات التجميل يشهد طفرة كبيرة، ويتم تصدير مستحضرات التجميل المصرية حاليًا إلى قارة أوروبا، وأننا نسعى خلال الفترة الحالية إلى تنويع استراتيجية التصدير بالقارة الإفريقية لتشمل الدول الناطقة بالفرنسية جنبًا إلى جنب مع الدول الناطقة بالإنجليزية، وأن مواجهة الغش الدوائي يسهم في تطور قدرات شركات الصناعة الوطنية، ويمثل أهم ركائز الحماية للصناعة الوطنية، وأن صناعة المستحضرات البيطرية المصرية ينتظرها مستقبل واعد خلال الفترة القادمة.