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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات المواد الدعائية والتعليمية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات المواد الدعائية والتعليمية.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية.

وأضافت أنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية. 

ورشة عمل 

وأوضحت أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، حيث إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير٢٠٢٤، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء تنظم احتفالية لتكريم شركاء الصناعة المتميزين تقديرًا لمجهوداتهم في زيادة صادراتهم من المستحضرات


وفى سياق آخر، نظمت هيئة الدواء المصرية، احتفالية لتكريم عدد من شركات صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لزيادة صادراتهم من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في سرعة نفاذية المستحضرات الطبية المصرية وفقًا للمعايير العالمية الخاصة بالتطوير والتصنيع، وذلك في ضوء محققات الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال عام ٢٠٢٣، وهو ما يكلل جهود مختلف مؤسسات الدولة لدعم نفاذية المستحضرات والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية، وشمل التكريم أيضًا غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للصناعات الطبية  لدورهم المتصاعد في دعم الصناعة الوطنية.

 

مجهودات الشركات الوطنية

وأثنى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، على مجهودات الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هيئتي الدواء والشراء الموحد تعملان وفق استراتيجية واضحة ومحددة لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالخارج.

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رئيس هيئة الدواء: 94% من استهلاكنا المستخدم إنتاج مصرى

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن قطاع مستحضرات التجميل يشهد طفرة كبيرة، ويتم تصدير مستحضرات التجميل المصرية حاليًا إلى قارة أوروبا، وأننا نسعى خلال الفترة الحالية إلى تنويع استراتيجية التصدير بالقارة الإفريقية لتشمل الدول الناطقة بالفرنسية جنبًا إلى جنب مع الدول الناطقة بالإنجليزية، وأن مواجهة الغش الدوائي يسهم في تطور قدرات شركات الصناعة الوطنية، ويمثل أهم ركائز الحماية للصناعة الوطنية، وأن صناعة المستحضرات البيطرية المصرية ينتظرها مستقبل واعد خلال الفترة القادمة.

الدواء ورشه عمل ملفات المواد الدعائية المكاتب العلمية المواد الدعائية

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