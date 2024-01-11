الصحة: مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولى لطب نقل الدم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم في الفتره من 11 إلى 13 يناير الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استضافة مصر لأعمال المؤتمر الدولي لطب نقل الدم الصحة والسكان، خطوة هامة وفعالة في المساهمة لنشر أحدث الأبحاث في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته من خلال نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم في هذا المجال الهام والذي يهدف بالأساس إلى تقديم أفضل خدمة للمرضي وتوفير دم آمن وفعال من خلال تبادل الخبرات والتجارب.



ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى أن هذا المؤتمر فرصة جيدة لإحراز التقدم في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته وإقامة حوار هادف، فضلًا عن تبادل الخبرات في ذات المجال، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها بلدان العالم في عام 2015 والتى تطرح رؤية شاملة وأهدافًا متكاملة بشأن صحة ورفاهية الإنسان.

أبحاث نقل الدم

كما أشار الدكتور مجدي الأكيابي، نائب رئيس جمعية خدمات نقل الدم المصرية ورئيس المؤتمر، إلى أنه بالتعاون مع الجمعية الدولية لنقل الدم تم تطوير عدة برامج في أبحاث نقل الدم وإدارة أمراض النزف المتكرر، ومناعة الأم والجنين، بالإضافة إلى إجراء دراسات استقصائية إقليمية حول الممارسات الإقليمية الحالية في مجال نقل الدم وعرض نتائجها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه نقل الدم والوصول إلى توصيات تساهم في تحسين ممارساتنا الإقليمية بشأن نقل الدم وتطبيقاته.



وأضاف الدكتور محمد محمود أبوجاد مسئول برامج توافر الدم ومأمونيته بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن توصيات اللجنة الإقليمية للطوارئ وتطبيقاتها فى مصر ودول إقليم شرق المتوسط، ركزت على ضرورة تعزيز النظام الصحي، لتوفير الدم ومشتقاته وإدماجه فى خطط الطوارئ القومية، وذلك لضمان توافر الدم ومأمونيته فى حالات الطوارئ والكوارث.

جانب من المؤتمر