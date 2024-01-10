الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

"الصحة": 2.7 مليون استبيانا بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية أجرت حوالي 2 مليون و750 ألف استبيان في 18 محافظة، منذ انطلاقها العام الماضي

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة، ما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

تحديد عوامل الخطورة

وأشار إلى أنه تم متابعة 100% من الحالات المكتشفة، حيث أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتبعه الإحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة فى حال الاشتباة بوجود إصابة بأى مرض.

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وأوضح أنه تم إطلاق المبادرة فى 9 محافظات كمرحلة أولى و11 محافظة بالمرحلة الثانية، حيث شملت محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

وقال إنه من المقرر إطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الثالثة والبالغ عددهم 9 محافظات، خلال النصف الأول من عام 2024، لافتًا إلى أن الوزارة ستطلق حملة تثقيفية توعوية كُبرى للمواطنين لتوعيتهم بالأمراض والأسباب المؤدية لها والمخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، بما يضمن تعزيز أمنهم الصحي.

الحصول على خدمات المبادرة

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي، المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

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وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

الصحة الأورام السرطانية 100 يوم صحة خدمات التوعية الكشف عن الأورام تحديد عوامل الخطورة نتائج الاستبيان

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