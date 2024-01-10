الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

الدواء: تقديم خدمات صحية لمنتفعي التأمين الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لوحدتي طب أسرة: العضايمة، والحبيل بمحافظة الأقصر، كما حصلت ٦ وحدات صحية بمحافظة أسوان على الاعتماد المبدئي وهي وحدات طب أسرة: الشيخ مصطفى،  أبو سمبل، جعفر الصادق، النزل، الدقاديق، العوضلاب، وذلك وفقا لمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، كما وافقت اللجنة على اعتماد مركز رؤيا الأقصر للعيون والليزر وهو ثاني مركز طبي متخصص في العيون يقدم خدماته لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

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وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن مراكز ووحدات طب الأسرة التي حصلت على الاعتماد حتى الآن وصل إلى ١٦٣ وحدة ومركز يقدمون خدمات الرعاية الأساسية، مؤكدا الدور الكبير لطب الأسرة في منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعد المحطة الأولى للمريض التي تقدم له من 70-80% من الخدمات التي يحتاجها، وأضاف  بأن ضبط  أداء مراكز ووحدات الرعاية الأولية مع نظام الاحالة يساهم بفاعلية في تقليل الضغط على فرق الأطباء بالمستشفيات داخل المنظومة كما يعزز من كفاءة وفاعلية النظام الصحي بأكمله.

اعتماد مراكز الرعاية الاولية

وأوضح أن هناك عددا من الخدمات  التي ينبغي توافرها لاعتماد مراكز الرعاية الاولية طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل أهمها: توفير الكشف والعلاج والمتابعة لدي ممارس عام أو طبيب أسرة، كما تشمل الخدمات التي تتعلق  بالتداخلات الأساسية لطب الفم والأسنان، وعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة المفرطة، كما تشمل خدمات الرعاية الأساسية علي عدد من الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي عند الحاجة، الى جانب الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال ما قبل السن المدرسي، وبرامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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