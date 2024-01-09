الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

"الطفولة والأمومة" ينفذ سلسلة من ندوات التوعية للأهالى بمخاطر عمل الأطفال بمحافظة سوهاج

ندوة توعوية
ندوة توعوية

قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين، العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس قام بتنفيذ سلسة من ندوات التوعية للأهالي والأسر لرفع وعيهم بمخاطر عمالة الأطفال وتأثيرها جسديا ونفسيا واجتماعيا على الأطفال، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، في إطار تنفيذ برنامج مناهضة عمل الأطفال.

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وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بمناهضة عمل الأطفال والذي يعد شكلا من أشكال انتهاك حقوق الطفل التي نصت عليها كافة القوانين والمواثيق الدولية، موضحة أن المجلس من خلال البرنامج الذي ينفذه يسعى لضمان حماية حق الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم دون تمييز وحمايتهم أيضًا من المخاطر التي قد يتعرضون لها والناتجة عن عملهم أعمال خطرة.

برنامج مناهضة عمل الأطفال

من جانبه أوضح أشرف سعد مدير برنامج مناهضة عمل الأطفال بالمجلس، أن هذه الندوات ستستمر لمدة أربعة أيام بمدينة ومركز طما لرفع وعى 320 من أهالي وأسر الأطفال، لافتًا إلى أن هذه الندوات هدفت إلى رفع الوعي بأسباب هذه الظاهرة والمشكلات التى تتسبب فى زيادة الأطفال العاملين ودفعهم إلى سوق العمل، والتي على رأسها مشكلات التسرب من التعليم والتفكك الأسرى.

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واستعرض فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة دور المجلس وخط نجدة الطفل 16000 فى مناهضة هذه الظاهرة، وطرق التواصل من خلال آليات الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضلًا عن أهمية دور لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتي تقوم بتقديم الدعم للأطفال المعرضين للخطر والانتهاكات والإساءات.

شارك فى تنفيذ هذه الندوات ممثلو مكتب العمل وممثلو مديرية التضامن بمحافظة سوهاج ورؤساء وحدات الحماية ومسئولو مركز طما، كما شارك من المجتمع المدنى جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وجمعية الإيمان الخيرية بذات المركز. 

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الطفولة والأمومة برنامج مناهضة عمل الأطفال ندوات التوعية سوهاج مخاطر عمالة الأطفال

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