الطفولة والأمومة و"تنسيقية الأحزاب" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز برامج تنمية مهارات النشء

وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون يهدف إلي تفعيل برامج تنمية وتطوير مهارات النشء ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع، وتنفيذ الأنشطة المشتركة التي تحقق هذا الهدف.

وقع البروتوكول المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة النائبة سها سعيد عبدالمنعم أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ.

إنفاذ حقوق الطفل

من جانبها أعربت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بهذه الشراكة المتميزة في سبيل إنفاذ حقوق الطفل وتفعيل البرامج والأنشطة الخاصة بتنمية وتطوير مهارات النشء ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع، لافتة إلى أن ذلك يأتي من خلال وضع الأسس المناسبة لضمان بناء الطفل في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والخلقية في المراحل المختلفة، والعمل على إكساب الطفل العديد من المهارات والمعارف والمفاهيم حول بيئته الاجتماعية والطبيعية.

وأشادت "عثمان" بالتعاون والشراكة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والاستفادة من الكوادر الشابة وتبادل الخبرات فيما يخص تطوير مهارات الأطفال بما يعود بالنفع على المجتمع. مثمنة التعاون مع كافة الجهات من أجل تنفيذ الأنشطة التي تساهم في تعزيز وتعميم قضايا التربية الأسرية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال، فضلا عن نشر الوعي بأهمية تفعيل دور الأسرة في اكتشاف أسباب السلوك العدواني للأطفال مبكرًا ومواجهة ظواهر التنمر والعنف وغيرها، مؤكدة أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة.

تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين

قالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إننا تعاونا من قبل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة في الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وقدمنا العديد من الاقتراحات وكان هناك أكثر من شكل للتعاون، واليوم نتوج هذا التعاون بالبروتوكول الذي سيتيح للطرفين أشكال أوسع من التعاون لها علاقة بالتنسيق والتشابك بين مؤسسات الدولة المعنية والمختصة برعاية النشء، ونتمنى أن نسهم في مساعدة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مهامه وسعداء جدا بهذا التعاون وبهذا البروتوكول.

‏حضر توقيع البروتوكول كل من النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء كل من مؤمن سيد وفريدة محمد وشيماء كمال الدين ومنى أبوطالب وخالد مرشد.‏

اثناء توقيع بروتوكول تعاون