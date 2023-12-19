الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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سياسي

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بنقابة خاصة لخريجي "الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي"

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لـمجلس النواب، يحتاج إلى إعادة النظر وذلك بعد مناقشته في ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنظيم مهنة التكنولوجيين

وأوضح" مصطفى" أن المشروع يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، إلا أنه يضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وهو ما يعتبر خطأً، حيث تختلف طبيعة المهن التكنولوجية عن طبيعة العمل في المجال الرقمي.

 

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"التنسيقية" تنظم ورشة عمل حول مشروع قانون "نقابة التكنولوجيين"

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، لفصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي عن نقابة التكنولوجيين، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم.

مشروع القانون يحقق المصلحة العامة 

وشدد مصطفى على أهمية التنسيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعديل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بما يحقق المصلحة العامة.

 تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نظمت ورشة عمل حول مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أمس،   أدارها النائب علاء مصطفى، وعماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائبة رشا كليب، النائبة مارثا محروس، عضوات مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية سعيد شحاتة، إسلام حمدي، أمير هاني، محمد نصير، مصطفى كريم، حسام الجمل. 

وأكد المشاركون أن مشروع القانون خلق إشكالية بسبب ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الإصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وتجاهل من يمارسون المهنة (الذين ليس بالشرط أن يكونوا حاصلين على شهادات أكاديمية)، مضيفين أن مشروع القانون المقترح يبني مجتمع جيد محفز للعاملين في هذه المهن التكنولوجية ولكنه لا يعمل علي تنظيم المهنة والعاملين بها، فضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهذا القانون يعتبر خطأ نظرًا للاختلاف الجوهري بين طبيعة المهن التكنولوجية والعاملين في المجال الرقمي. 

 ويهدف قانون قابة التكنولوجيين إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

النائب علاء مصطفي مشروع قانون نقابة التكنولوجيين مجلس النواب الحكومة خريجي كليات الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي

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