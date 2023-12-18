برلماني: حصول "السيسي" على أعلى الأصوات يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة

هنأ د.سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، مضيفًا أن حصول الرئيس السيسي على نسبة أصوات أكثر من 89% يدل على الشعبية الكاسحة لدي المصريين ويؤكد تمسك الشعب به لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات الضخمة ويعد الرئيس المصري الحاصل على أعلى تصويت خلال تاريخ مصر المعاصر.

وأكد سوس، في بيان اليوم الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمُضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال عضو النواب إن جموع الشعب المصري عبرت عن نفسها ومستقبلها وفي مقدمتها الشباب والمرأة المصرية صوت الضمير المصري وسطروا ملحمة وطنية بإقبالهم التاريخي على صناديق الانتخابات، بجانب أنها صورة استدعت الفخر والاعتزاز وعززوا ثقتهم في الرئيس السيسي ابن المؤسسة العسكرية الذي حافظ على مقدرات الوطن وعمل على تنميتها.

أشار النائب إلى أن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 والتي أجريت داخل مصر على مدار 3 أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري تحت إشراف قضائي كامل، عكست صورة مشرفة ويجب على المصريين أن يصطفوا خلف قيادتهم السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها مصر.