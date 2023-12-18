الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: حصول "السيسي" على أعلى الأصوات يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة

سامي فتحي سوس
سامي فتحي سوس

هنأ د.سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، مضيفًا أن حصول الرئيس السيسي على نسبة أصوات أكثر من 89% يدل على الشعبية الكاسحة لدي المصريين ويؤكد تمسك الشعب به لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات الضخمة ويعد الرئيس المصري الحاصل على أعلى تصويت خلال تاريخ مصر المعاصر.

وأكد سوس، في بيان اليوم الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمُضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

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الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

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احتفالات حاشدة بحدائق القبة بعد فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال عضو النواب إن جموع الشعب المصري عبرت عن نفسها ومستقبلها وفي مقدمتها الشباب والمرأة المصرية صوت الضمير المصري وسطروا ملحمة وطنية بإقبالهم التاريخي على صناديق الانتخابات، بجانب أنها صورة استدعت الفخر والاعتزاز وعززوا ثقتهم في الرئيس السيسي ابن المؤسسة العسكرية الذي حافظ على مقدرات الوطن وعمل على تنميتها.

أشار النائب إلى أن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 والتي أجريت داخل مصر على مدار 3 أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري تحت إشراف قضائي كامل، عكست صورة مشرفة ويجب على المصريين أن يصطفوا خلف قيادتهم السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها  مصر.

الدكتور سامي فتحي سوس مجلس النواب عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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