الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

هنأ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسى بكافة المجالات المختلفة بشكل عام وأيضا في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الامداد، لافتا الى ان اختيار جموع الشعب المصري جاء انعكاسًا لإنجازات الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى إن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بقيادة وطنية مخلصة استطاعت النهوض بالبلاد في فترة وجيزة .

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة لشعب مصر، عقب إعلان فوزه بولاية جديدة لرئاسة مصر.

وقال خلال كلمة متلفزة: "أبناء ومصر وبناتها أقول لكم بالصدق المعهود بيننا أنني أدرك يقينا حجم التحديات التي نواجهها ومازلنا نوجهها، وأؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات وووعي

وأردف: "أجدد معكم العهد أن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا، وهي دولة ديمقراطية، تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا ومحافظة على هويتها وثقاتفتها وتراثها".

نسبة المشاركة

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت