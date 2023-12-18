احتفالات حاشدة بحدائق القبة بعد فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

حرص عدد كبير من المواطنين المصريين في منطقة حدائق القبة على الخروج إلى الشوارع والميادين من أجل الاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

احتفالات مصرية

وكانت الأغاني الوطنية وأعلام الدولة المصرية سيدة الموقف في هذا الاحتفال، ولهذا كانت هناك حالة من البهجة والسعادة اليوم في منطقة حدائق القبة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و483 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.