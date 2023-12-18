الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

احتفالات حاشدة بحدائق القبة بعد فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرص عدد  كبير من المواطنين المصريين في منطقة حدائق القبة على الخروج إلى الشوارع والميادين من أجل الاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

احتفالات مصرية

وكانت الأغاني الوطنية وأعلام الدولة المصرية سيدة الموقف في هذا الاحتفال، ولهذا كانت هناك حالة من البهجة والسعادة اليوم في منطقة حدائق القبة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و483 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

فوز الرئيس نتخابات الرئاسة فوز اللرئيس السيسي احتغالات حدائق القبة احتفالات المصريين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة