"برا وبحرا".. احتفالات جماهيرية بفوز الرئيس السيسي في دمياط

تحركت أعداد كبيرة من أهالي محافظة دمياط برا عبر السيارات وبحرا عبر اللانشات والمراكب التي تحمل أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرات حاشدة عقب إعلان النتيجة الرسمية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وتجمهر المئات من أهالي محافظة دمياط، على كورنيش النيل عصر اليوم الاثنين، لحظة إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا للجمهورية لولاية جديدة رغم هطول الأمطار على مدينة دمياط.

وتحرك الأهالي في مسيرات بالسيارات بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط وأعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط وعدد كبيرا من الأهالي في مسيرة جماهيرية انطلقت من نهاية كورنيش النيل وشارك فيها عدد من أعضاء الأحزاب السياسية مثل أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء وقيادات حزب حماة الوطن.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و483 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

كان انطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس. وشهدت اللجان الانتخابية تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان.