الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

الصحة: نستهدف تدريب ورفع كفاءة 160 ألف كادر طبى خلال 2024

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

قالت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف تدريب جميع الفئات والكوادر المنتمية للمنظومة الطبية لرفع كفاءتها وتأهيلها فى جميع التخصصات الطبية بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال موازنة خصصتها الدولة للتدريب الطبى المستمر.

وأوضحت خير الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرامج التدريبية لا تقتصر على الأطباء فقط، وإنما تشمل جميع الأطقم الطبية ومنها التمريض والصيادلة والفنيين، بالإضافة إلى تأهيل الأطقم المشاركة في المبادرات الرئاسية وحملة "100 يوم صحة".

تدريب 160 ألف كادر طبي 

وأشارت خير الله إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري تدريب من 150 ألفا إلى 160 ألف عضو من مقدمي الخدمة الطبية سواء كانوا أطباء أو صيادلة او أسنان أو تمريض أو فنيين، مع اعتبار حدوث بعض الطوارئ الصحية أو تغير الأولويات، والتى يتم أخذها فى الاعتبار خلال الخطة السنوية للتدريب.

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وقالت رئيس قطاع التدريب والبحوث، إن الوزارة تعمل على تغيير وجه الخطة التدريبية المقدمة لكافة الأطقم الطبية، والتى يتم وضعها مع بداية السنة المالية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات بكافة البرامج التدريبية المطلوب تنفيذها بكافة المديريات وقطاعات وزارة الصحة وبيانات المتدربين فى المحافظات، والتى ستساعد فى الوقوف على الإنجازات التى حققها كل قطاع أو مديرية فى تدريب الأطقم الطبية.

تدريب أعضاء المهن الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 90 ألفًا و867 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 3 آلاف و89 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، في الفترة من يناير وحتى ديسمبر2023، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة  للمرضى.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 704 برامج تدريبية لـ35 ألفًا و317 من الكوادر الطبية من خلال قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى عقد 37 دورة تدريبية، و5 ورش عمل لتدريب 1365 من الكوادر الطبية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

الصحة الخدمة الطبية المنشآت الصحية البرامج التدريبية الأطقم الطبية

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