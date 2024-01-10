الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

الرقابة الصحية: حصول ٤ مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR وفقا لمعايير الاعتماد

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، حصول ٤ مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) حيث حصلت مستشفى ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال على شهادة الاعتماد لمدة ٣ أعوام طبقا للقرار الأول من قواعد اتخاذ القرار، كما حصلت كل من مستشفى أمراض الكلى بالمجمع الطبي بكوبري القبة بالقاهرة، ومستشفى سمالوط التخصصي بالمنيا، ومستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية، على الاعتماد المبدئي للهيئة لمدة عام وذلك وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للاعتماد.

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وأشار الدكتور احمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على تجديد اعتماد مستشفى كليوباترا بالقاهرة اعتمادًا مبدئيًا لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الى جانب موافقتها على منح شهادة الاعتماد لكل من: المركز المتخصص للتحاليل الطبية - معامل درويش بمحافظة الاسكندرية، ومركز دمياط للعلاج الطبيعي.

تطبيق معايير الجودة

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأوضح د. احمد طه أن اعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا) فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

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وأشار إلى أن معايير المستشفيات تشمل التوافق مع ٢٧٤ معيار تتضمن قسمين رئيسيين هما: المعايير الخاصة بالمريض، والتي تؤكد على أهمية الرعاية الصحية المصممة وفقًا لتفضيلات المريض واحتياجاته وقيمه الفردية، والمعايير الخاصة بالمؤسسة والمصممة لإنشاء رعاية آمنة وفعالة ومتطورة وبيئة عمل صحية صالحة مع اعطاء الأولوية لمعايير سلامة المرضى نسر NSR من خلال الالتزام الكامل بكل المتطلبات المنصوص عليها.
 

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

الرقابة الصحية سرطان الأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ اعتماد جهار GAHAR مستشفى كليوباترا

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