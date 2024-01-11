الخميس 11 يناير 2024
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مصر

الصحة تبحث مع السفير القطرى توسيع أفق التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

استقبلت وزارة الصحة والسكان السفير طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بمصر، لمناقشة وبحث توسيع أفق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير الشيخ غانم آل ثاني، سكرتير ثاني بسفارة دولة قطر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أكدت في مستهل الاجتماع أن مصر وقطر تجمعهما علاقات استراتيجية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت الدولتان تنسيقًا كاملًا في محاولة لتخفيف المعاناة على الأشقاء الفسلطينيين إزاء الأحداث الراهنة التي يمرون بها.

تقديم الدعم الطبي للمصابين

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا ما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل المستشفيات بمصر وقطر، كما بحث الجانبان الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الدعم الطبي المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

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وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة ناقشت مع الجانب القطري فرص التعاون في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث أشار الوزير إلى حزمة الحوافز التي تعمل عليها الدولة المصرية، لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

تفعيل الاتفاقيات الصحية

وكشف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا فرص إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية بين البلدين، في إطار حرص البلدين على استدامة العلاقات التعاونية في القطاع الصحي بين البلدين والمضي بها قدمًا.

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من جانبه، أثنى سفير دولة قطر بمصر على دور مصر تجاه الأحداث الجارية مع الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن بلاده تدرك حجم الدعم المصري المقدم للمصابين والجرحى وكذلك المرضى من الفلسطينيين إزاء الأحداث الراهنة، لافتًا إلى حرص بلاده على تقديم كل سبل الدعم لمصر والتخفيف عن حجم الضغط الكبير الملقى على عاتقها في هذا الشأن، قائلًا: "إن مصر وقطر يقدمان مثلًا يحتذى به في العمل المشترك خلال هذه الأزمة".
حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

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