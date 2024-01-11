خطة "الرعاية الصحية" لجذب أكبر عدد من السائحين ضمن برنامج السياحة العلاجية

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن خطة الهيئة لجذب أكبر عدد من السائحين ضمن برامج السياحة العلاجية وعلى رأسها برنامج الهيئة "نرعاك فى مصر".

وأشار السبكي في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن هناك تعاونا قائما بين الهيئة وشركة SOS الأكبر عالميًا والمتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين، وبموجب هذا التعاون تؤهل مصر للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وتكون مركزًا رئيسًا للشبكة في قارة إفريقيا، بما يساهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة الصحية.

إقامة شراكات استراتيجية لعلاج المرضى الدوليين

وأفاد الدكتور أحمد السبكى، بأن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لإقامة شراكات استراتيجية لعلاج المرضى الدوليين مع كبرى شركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي، وهو ما سيسهم بدوره في زيادة موارد الدولة وتعظيم نمو الاقتصاد المصري.



وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن التعاون بين الهيئة وشركة نيوماستر يؤهل الهيئة للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، بما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، وهو مايعكس بدوره الجودة والتميز فى الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتى جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعى التأمين الصحى الشامل فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والعالمية.

مراكز إحالة للمرضى الأجانب

وأضاف السبكى أن التعاون مع الشركة يهدف إلى إنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة وعيادات بالفنادق بالمحافظات السياحية وتسهيل تأشيرات الدخول لمصر، مؤكدًا أن تنمية موارد السياحة العلاجية مشروع تكاملي بين مؤسسات الدولة، وعدد من الوزارات، مع استهداف دعم تواجد القطاع الخاص الوطني بالأسواق الدولية.