الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيًا بالتأمين الصحي الشامل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيًا بالمقر الرئيسي ومقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع عدد من قيادات الهيئة، والإدارة التنفيذيية، والحوكمة الإكلينيكية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، لمتابعة وتعزيز النظام الإلكتروني ولوح معلومات مؤشرات الأداء في المنشآت الصحية، حيث تسهم هذه التقنيات في تحليلات الرعاية الصحية وإصدار تقارير تطوير الأداء، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية، وفي إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الذكي بالكامل بداية من عام 2024.

بيانات محدثة لحظيًا عن أعداد الترددات

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة لوحات مؤشرات الأداء تعطي بيانات محدثة لحظيًا عن أعداد الترددات على كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأعداد المرضى، ونسب الإحالة اليومية من مراكز ووحدات طب الأسرة إلى المستشفيات.

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وأضاف السبكي، أن المنظومة تُحدِّث بشكل لحظي نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، والحضانات، وتوافر الأدوية والمستلزمات في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات، ولافتًا إلى أن ذلك يعزز قدرة الهيئة وجاهزيتها لمجابهة الطوارئ الصحية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه بلغت الترددات على المنشآت الصحية التابعة للهيئة أكثر من 22 مليون تردد منذ بدء المنظومة وحتى الآن، مشيرًا إلى 44 ألف تردد شهري على الأقسام الخارجية لمستشفيات الهيئة وعيادات طب الأسرة بوحدات الرعاية الأولية.

معلومات مدققة عن معدلات الإصابة بالأمراض

وأضاف السبكي، أن منظومة لوحات مؤشرات الأداء للمنشآت الصحية التابعة للهيئة تعطي معلومات مدققة عن معدلات الإصابة بالأمراض وفقًا للشرائح العمرية المختلفة موزعة على التقسيم الإداري لكل محافظة، كما تم تطوير المنظومة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء الطبي والمالي لكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

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وتابع السبكي: أن المنظومة تعطي مؤشرات عن معدلات الإنفاق الشهري والربع سنوي والسنوي بالمقارنة بالخدمات الطبية المقدمة،  ونسب رضاء المواطنين عن تلك الخدمات، مما يعد تجسيدًا لمفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة "Value-based Health Care".

التخطيط الصحى

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المنظومة الالكترونية هي أهم مكتسبات المرحلة الأولى لمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أنها تعد أداة فعالة ودقيقة للتخطيط الصحي للمحافظات القادمة المقرر ضمها للمنظومة.

وأكد السبكي، أهمية الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى الاستفادة منها، وأن هيئة الرعاية الصحية أصبح لديها إمكانات وقدرات وكوادر وكفاءات تؤهلها للتميز والتنافس في التحول الرقمي للرعاية الصحية على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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