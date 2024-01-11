الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء تنظم احتفالية لتكريم شركاء الصناعة المتميزين تقديرًا لمجهوداتهم في زيادة صادراتهم من المستحضرات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت هيئة الدواء المصرية، احتفالية لتكريم عدد من شركات صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لزيادة صادراتهم من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في سرعة نفاذية المستحضرات الطبية المصرية وفقًا للمعايير العالمية الخاصة بالتطوير والتصنيع، وذلك في ضوء محققات الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال عام ٢٠٢٣، وهو ما يكلل جهود مختلف مؤسسات الدولة لدعم نفاذية المستحضرات والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية، وشمل التكريم أيضًا غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للصناعات الطبية  لدورهم المتصاعد في دعم الصناعة الوطنية.

شارك في الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، وذلك بحضور حضور قيادات الهيئة وكبار شركاء الصناعة.

مجهودات الشركات الوطنية

وأثنى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، على مجهودات الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هيئتي الدواء والشراء الموحد تعملان وفق استراتيجية واضحة ومحددة لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالخارج.

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وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن قطاع مستحضرات التجميل يشهد طفرة كبيرة، ويتم تصدير مستحضرات التجميل المصرية حاليًا إلى قارة أوروبا، وأننا نسعى خلال الفترة الحالية إلى تنويع استراتيجية التصدير بالقارة الأفريقية لتشمل الدول الناطقة بالفرنسية جنبًا إلى جنب مع الدول الناطقة بالإنجليزية، وأن مواجهة الغش الدوائي يسهم في تطور قدرات شركات الصناعة الوطنية، ويمثل أهم ركائز الحماية للصناعة الوطنية، وأن صناعة المستحضرات البيطرية المصرية ينتظرها مستقبل واعد خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اهتمام الدولة بمحور التصدير، وأن قطاع الدواء يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة؛ مشيدا بجهود شركاء الصناعة ودورهم البارز في خدمة الوطن، ودعم ريادة مصر الإقليمية.

وأشاد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، بجهود شركات الدواء المصرية، وأعرب عن تقديره لدورهم المتصاعد على الساحة الدولية، وأنهم يمثلون جزءا أصيلًا من استراتيجية الدولة المصرية وتطلعاتها الاقتصادية.

إطلاق مبادرة جديدة لدعم التصدير

كما قامت هيئة الدواء المصرية، خلال الاحتفالية بإطلاق مبادرة جديدة لدعم التصدير، وذلك من خلال إطلاق إصدار كتابEDA Pharmaland، والذي يهدف إلى انعكاس المشهد الدوائي المصري، وعرضه بشكل مبسط ومتكامل للمجتمع العالمي حيث يعكس ثلاثة ملامح رئيسية لسوق الدواء المصري مشتقة من الأحرف الثلاثة لهيئة الدواء المصرية EDA؛ على النحو التالي: "الجودة والأصالة Authenticity" و"التنوع Diversity" و"التوسع والنفاذية العالمية Expandability".

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جدير بالذكر أن اختيار الشركات التي تم تكريمها جاء بناءً على محورين مهمين وهما، المجهودات والخطوات التي اتخذتها الشركات للوصول للمعايير العالمية الخاصة بالتطوير والتصنيع لدعم المستحضرات الخاصة بها لتتماشى مع المواصفات العالمية للتصدير، والتي تتمثل في إعداد ملفات خاصة بالمستحضرات الطبية وفقًا للمعايير العالمية CTD files، والحصول على الاعتمادات الدولية لخطوط الإنتاج الخاصة بها international GMP Accreditation.، كذلك النتائج التي حققتها الشركات في التصدير من خلال أرقام التصدير الخاصة بها لكونها ضمن الشركات الأكثر تصديرًا خلال عام ٢٠٢٣، والنمو الملحوظ في معدل التصدير بالشركة خلال عام ٢٠٢٣.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص هيئة الدواء المصرية على زيادة التنافسية الدولية، وضمان زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

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الدواء شركاء الصناعة المتميزين المستلزمات الطبية قطاع التصدير المستحضرات الدوائية المستحضرات المصرية الصناعة الوطنية

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