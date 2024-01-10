الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

رئيس هيئة الدواء: 94% من استهلاكنا المستخدم إنتاج مصرى

الدكتورة رشا زيادة
الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء

قالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، إن نسبة 94% من وحدات الدواء المستخدمة هى من إنتاج مصرى والباقى مستورد من الخارج، مؤكدة تكافؤ سعر الدواء لمستوى الدخل المصرى .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، وموجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء .

txt

توصيات النواب بشأن صناعة الدواء والأمن الصحي في مصر

txt

وكيل صحة الشيوخ: تحية تقدير لصنَّاع الدواء في مصر

 يغطى 100 فى المائة من الاستهلاك المصرى

وأضافت زيادة: “يمكن للإتناج المحلى من الدواء أن يغطى 100 فى المائة من الاستهلاك المصرى، بدون الاستيراد من الخارج”، مشيرة إلى أن تصدير مصر الدواء إلى 170 دولة.

وأوضحت أن صناعة الدواء فى مصر صناعة قوية جدا، ونستورد خاماتنا مثل أى دولة فى العالم، كما أن قطاع الدواء فى مصر يضم كوادر قوية، وتعد مصر من أكبر الدول المصنعة  فى قطاع الدواء على مستوى الدول الأفريقية. 

 إنتاج محلى لعدد من الأدوية
وأشارت إلى نجاح مصر فى إنتاج محلى لعدد من الأدوية لأول مرة من خلال منح المستثمرين ثقة فى التعامل مع شركات عالمية لنقل الخبرة للمنتج المحلى مثل مثبطات المناعة.

وحول تسعير الأدوية وعلاقته بالدولار، قالت الدكتورة رشا زيادة إن هيئة الدواء تسعى لعمل توازن مع المنتجين، ويتم المراجعة بشكل دورى، ويتم التحرك فى الأسعار بشكل تدريجى.

وحول دواء الغدة الدرقية، أكدت أنه متاح بدائله محليا ولكن ليس بالاسم التجارى، وأنه غير مختفى مثلما يعتقد البعض. 

مساعد رئيس هيئة الدواء سعر الدواء المصرى مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور وزير الصحة والسكان

الأكثر قراءة

عاجل.. "جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

"إلحقني يا جون".. صديق "غريق لوران" يحكي المشهد الأخير قبل أن يبتلعه البحر

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاهل الأردن يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله العقبة

غدًا.. أولى جلسات دعوى تعويض ورثة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا