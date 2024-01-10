رئيس هيئة الدواء: 94% من استهلاكنا المستخدم إنتاج مصرى

قالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، إن نسبة 94% من وحدات الدواء المستخدمة هى من إنتاج مصرى والباقى مستورد من الخارج، مؤكدة تكافؤ سعر الدواء لمستوى الدخل المصرى .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، وموجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء .

يغطى 100 فى المائة من الاستهلاك المصرى

وأضافت زيادة: “يمكن للإتناج المحلى من الدواء أن يغطى 100 فى المائة من الاستهلاك المصرى، بدون الاستيراد من الخارج”، مشيرة إلى أن تصدير مصر الدواء إلى 170 دولة.

وأوضحت أن صناعة الدواء فى مصر صناعة قوية جدا، ونستورد خاماتنا مثل أى دولة فى العالم، كما أن قطاع الدواء فى مصر يضم كوادر قوية، وتعد مصر من أكبر الدول المصنعة فى قطاع الدواء على مستوى الدول الأفريقية.

إنتاج محلى لعدد من الأدوية

وأشارت إلى نجاح مصر فى إنتاج محلى لعدد من الأدوية لأول مرة من خلال منح المستثمرين ثقة فى التعامل مع شركات عالمية لنقل الخبرة للمنتج المحلى مثل مثبطات المناعة.

وحول تسعير الأدوية وعلاقته بالدولار، قالت الدكتورة رشا زيادة إن هيئة الدواء تسعى لعمل توازن مع المنتجين، ويتم المراجعة بشكل دورى، ويتم التحرك فى الأسعار بشكل تدريجى.

وحول دواء الغدة الدرقية، أكدت أنه متاح بدائله محليا ولكن ليس بالاسم التجارى، وأنه غير مختفى مثلما يعتقد البعض.