الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

وكيل صحة الشيوخ: تحية تقدير لصنَّاع الدواء في مصر

النائب حسين خضير
النائب حسين خضير

قال النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه لابد من توجيه التحية والتقدير لصنّاع الدواء المصري، مؤكدًا أن الدواء المصري آمن وفعال.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس سالم الشتيوي سالمان؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

صناعة الدواء في مصر

وقال النائب حسين خضير: "أتحدث بصفتي مُصنع"، موجهًا التحية لصناعة الدواء في مصر.

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: "دوائكم آمن وقوي في مصر"، وتساءل: "مين اللي عالج فيروس سي.. 5 مليون مواطن خدوا الدواء من المصانع المصرية أرفع القبعة لهذه المصانع"، وقال: "صناعة الدواء المصرية تحميها وتقف معها في خندق واحد هيئة دواء محترمة، شباب على أعلى مستوى من الكفاءة".

في الوقت نفسه قال النائب حسين خضير: "صناعة الدواء تحتاج وقفة من الحكومة"، مطالبًا بدعم الشركات.

واختتم وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: "الدواء فعال وآمن وعلى أعلى مستوى"، مستشهدًا بفترة جائحة كوفيد 19: "في أزمة كورونا الدواء كان من مصانعكم". 

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