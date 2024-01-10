الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

وسام البناء العظيم.. تفاصيل تعديلات جديدة على قانون الأوسمة والأنواط المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة في بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وسام البناء العظيم 

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البناء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، إيمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذين قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

منح الوسام لغير المصريين 

وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق في ١٣ ديسمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وسام البناء العظيم مجلس النواب مشروع قانون الحكومة قانون الأوسمة

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