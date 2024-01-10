الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

رئيس مجلس الشيوخ: أين الحكومة؟ يبدو إننا هنروّح بدرى النهارده

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

داعب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس  مجلس الشيوخ أعضاء المجلس قائلًا: "يبدو إننا هنروّح بدري النهارده"، وتساءل رئيس المجلس ضاحكًا: "أين الحكومة؟".

جاء ذلك بعد تأخر المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، عن بداية جلسة المجلس لمدة دقائق معدودة.

وقال رئيس المجلس إن جدول أعمال الجلسة اليوم يتطلب موافقة الحكومة طبقًا للائحة المجلس ولا يمكن بدء الجلسة قبل موافقة الحكومة على جدول الأعمال.

وتناقش الجلسة العامة للمجلس طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.       

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افتتاح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعًا ومعقدًا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفير التمويل اللازم للخدمات الصحية.

وأضاف أيضًا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء (كوفيد ۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

وتابع: أيضًا من تلك العوامل التغيرات في هياكل السكان حيث إن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطًا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.

وأضاف، كذلك، أن الأزمات السياسية العالمية من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وتابع: هذا كله يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية.

تقديم الرعاية الصحية اللائقة

وأضاف: ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

رئيس مجلس الشيوخ الحكومة الدكتور وزير الصحة والسكان الازمات الاقتصادية والصحية والسياسية

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