الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

بإعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري

الهيئة البرلمانية للوفد بـ «الشيوخ» تُطالب بتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية توجه الدولة المصرية نحو تنشيط قطاع السياحة، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة.

 النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن النشاط السياحي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.

 جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي


وطالب "الهضيبي"، الحكومة بالعمل علي جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى في القطاع السياحي، فى ظل ما توفره الدولة من تسهيلات وتيسيرات، مع مواصلة العمل علي تحسين جودة المنتج السياحى المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن الدولة تمكنت من تحسين مناخ الاستثمار فى مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، حيث تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دعم وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، ليكون السائح قادرا علي حجز رحلته وتفاصيل برنامجه السياحي أونلاين، بالإضافة إلي تحصيل رسوم رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف من خلال التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكترونى، لافتا إلي أن تنشيط القطاع السياحي يؤثر إيجابا علي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير فرص عمل كثيرة كونه قطاع كثيف العمالة، يعمل به ما يقرب من 44 ألف شخص.

وتوفيره ملايين فرض العمل غير المباشرة، ما يخفف من مشكلة البطالة، ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما يساهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة.

قطاع السياحة الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد الشيوخ

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