حقوق الشيوخ: جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة تستوجب التدخل الدولي الفوري لوقف إطلاق النار

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، تستوجب التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

حرب إبادة وتطهير عرقي

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة وتطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى والغرب يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الكيان المدلل الذي غرسته يد الشيطان في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحه.

ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع النائب محمد سلطان، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وتسعى إلى وقف إطلاق النار وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

سلطان: لن يقبل أحد بالتهجير أو المساس بالأمن القومي المصري

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين على حساب دول الجوار مرفوض، ولن يقبل أحد بالتهجير أو المساس بالأمن القومي المصري.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في القدس، قد دعت الأحد، إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، معتبرة أن من الضروري حصول "إدارة أقل حدة للعمليات".

وقالت الوزيرة لصحفيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الدولة العبرية إسحق هرتسوغ "لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. نحتاج إلى إدارة أقل حدة للعمليات".

وأضافت "يتضح يوما بعد يوم أن الجيش الإسرائيلي ينبغي أن يبذل المزيد لحماية المدنيين في غزة، ويجب أن توجد سبل لمحاربة حماس من دون أن يعاني الكثير من الفلسطينيين".

وأكدت بيربوك "أعيد التأكيد أن بلادكم يمكنها أن تعوّل بقوة على تضامننا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخارطة. الحرب كانت لتنتهي منذ فترة طويلة لولا مواصلة حماس القتال المجنون بشكل متطرف".