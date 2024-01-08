جالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلى إلى المرحلة الثالثة من الحرب فى شمال غزة

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب في شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد، في نبأ عاجل.

حرب غزة ستؤدى لتحول دائم في سياسة إسرائيل من الموقف الدفاعي

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي تحذيرًا شديدًا لحزب الله اللبناني من إصراره على عدم سحب قواته من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار اتفاق دبلوماسي.

وذلك بعد أن أبلغت تل أبيب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية بأنها تريد دفع قوات "حزب الله" لمسافة 10 كيلومترات بعيدًا عن الحدود، كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن يوم 7 أكتوبر الماضي كان الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945، وعلى العالم أن يفهم أن ما يحدث اليوم مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن خطورة التهديد تكمن وراء شراسة الرد الإسرائيلي وتصميمها ليس فقط على تدمير "حماس" المدعومة من إيران بل على التطرف بقوة كافية لردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع طهران بما في ذلك "حزب الله اللبناني".