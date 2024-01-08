حقوق الإنسان: عدد شهداء غزة أكبر بكثير من الرقم المعلن لوجود الآلاف تحت الأنقاض

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن عدد شهداء غزة أكبر بكثير من الرقم المعلن لوجود الآلاف تحت الأنقاض، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في قطاع غزة

وأكد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تدور حول الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في قطاع غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية، وستتم محاكمتها على جرائمها.