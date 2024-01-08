الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الفلسطينى: ما يحدث فى قطاع غزة ترجمة حقيقية للإبادة الجماعية

محمد أشتية
محمد أشتية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه يجب تحميل إسرائيل مسئولية الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع، خلال كلمة له نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "محكمة العدل الدولية تقضي بإصدار حكم بوقف الحرب فورًا، ووقف العدوان فورًا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية"، مضيفًا أن ما يحدث في قطاع غزة ترجمة حقيقية للإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن "إسرائيل ما زالت ترفض الاقتراحات الأمريكية مثل تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، وهي تسلمها بدورها لنا، من جانبنا وافقنا على ذلك، ورفضت إسرائيل"، لافتًا إلى أن "الشهر الماضي بلغت أموال المقاصة 750 مليون شيكل خصمت منها إسرائيل 517 مليون، وأرسلت الباقي لنا، وقد رفضنا استلام ذلك، ونأمل أن تنتهي تلك القضية التي مضي عليها أكثر من شهرين".

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