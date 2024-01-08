الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البعثة الأممية: إدراج قتل الصحفيين بغزة ضمن محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قتل الصحفيين
قتل الصحفيين

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تدور حول الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في قطاع غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية، وستتم محاكمته على جرائمه.

وأضاف رئيس البعثة أن لدي محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22.835 شهيا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58.316 جريح، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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