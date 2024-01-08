"الغد": الاحتلال اعتقل 5730 فلسطينيًا فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أفاد مراسل قناة "الغد" الإخبارية، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال 5730 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وفي وقت سابق قال أمجد النجار، المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني، إنّه لا مفر أمام الحكومة الإسرائيلية إلا القبول بهدنة إنسانية جديدة في غزة، بسبب ما يحدث مع الأسرى الموجودين لدى المقاومة، مشيرًا إلى ما حدث خلال الأيام الماضية من قتل 3 أسرى إسرائيليين كانوا يرفعون الراية البيضاء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الضغط الشعبى الجماهيرى سيجبر دولة الاحتلال على الذهاب إلى الهدنة

أضاف "النجار"، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفيديو الأخير الذي نُشر في غزة حول الثلاثة جنود احتياط الذين قالوا "لا نريد الموت بطيران الاحتلال"، يبين أن الضغط الشعبي الجماهيري هو الذي سيجبر دولة الاحتلال على الذهاب إلى الهدنة، ومن المتوقع أن يكون استجابة للهدنة لأنه لا مفر أمامهم إلا القبول بالهدنة من أجل ضمان حياة أسراهم الموجودين لدى فصائل المقاومة في غزة، مؤكدًا أن دولة الاحتلال تشهد مسيرات يوميًا في شوارع تل أبيب أمام مقر الحكومة الإسرائيلية.