"العسومى": البرلمان العربى حريص على متابعة الاستحقاقات الانتخابية

قام عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني بالمشاركة في متابعة الانتخابات العامة الثانية عشرة التي شهدتها جمهورية بنجلاديش الشعبية، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقاها من اللجنة المعنية بتنظيم الانتخابات في للمشاركة كمراقب دولي في متابعة الانتخابات العامة التي شهدتها بنجلاديش في السابع من يناير الجاري.

تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على كل المستويات

وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أن البرلمان العربي مؤسسة دولية حريصة على متابعة الاستحقاقات الانتخابية التي تتم دعوته للمشاركة فيها كمراقب دولي، وذلك انطلاقًا من حرصه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على كل المستويات وتعزيز شراكاته البرلمانية، خاصةً في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين جمهورية بنجلاديش الشعبية والدول العربية في كل المجالات.

العسومي يقوم بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية

وحرص وفد البرلمان العربي برئاسة "العسومي" على زيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية لمتابعة سير عملية التصويت. وقبيل بدء الانتخابات، استمع وفد البرلمان العربي إلى شرح للأنظمة واللوائح الحاكمة والمُنظمة لسير الانتخابات.

ومن المقرر أن يقوم وفد البرلمان العربي بإعداد تقرير شامل عن مراقبة الانتخابات العامة في بنجلاديش متضمنًا كل ملاحظاته على سير العملية الانتخابية، وإرسال نسخة منه إلى الجهة أو الهيئة المعنيَّة بتنظيم الانتخابات في جمهورية بنجلاديش.

جانب من جولة رئيس البرلمان العربي

جانب من جولة رئيس البرلمان العربي

جانب من جولة رئيس البرلمان العربي