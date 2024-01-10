الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بودكاست

سياسي

"الشيوخ" يُناقش سياسة الحكومة للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية على الخدمات الصحية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن الإجراءات والتدابير، خطابًا موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
 

تكلفة الخدمات الصحية 

 

وأشار طلب المناقشة إلى أن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعًا ومعقدًا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي فـي توفير التمويل اللازم للخدمات الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض العالمية، مضيفًا أنه من العوامل أيضًا وباء كوفيد ١٩، حيـث يمكن أن يؤدي إلى زيـادة الطلـب عـلـى خـدمات الرعايـة الصحية، وبالتبعيـة تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، ويلى نظام الرعاية.
 
ولفت إلى أن التغيرات في هياكـل السكان أيضًا تؤثر فى تكلفة الخدمات الصحية، فالزيادة السكانية يمكـن أن تـؤدي إلـى زيـادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطًا إضافية على نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها وفي أسعار الدواء.
 

تأثير الأزمات السياسية العالمية 


ونوه بأن الأزمات السياسية العالميـة من شأنها أن تؤدي إلـى صعوبة الوصـول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.


وذكر أن كـل هذه العوامل يمكـن أن تؤثر سلبًا على قـدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، مضيفًا أنه لما كان تقـديم الرعايـة الصـحية اللائقـة وتوفير الدواء يندرجان ضـمن إطـار الحمايـة المجتمعيـة، فهما يتفقـان ورؤيـة الدولة لتـوفير حيـاة كريمـة للمـواطن.

وطالب الحكومة بتوضيح سياستها للحـد مـن آثـار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العـالم علـى قطـاع الرعايـة والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

مجلس الشيوخ الشيوخ الأزمة الاقتصادية الخدمات الصحية الصحة

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