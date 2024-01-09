نائب التنسيقية يُطالب بتطوير المناهج والتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

شدد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، على أهمية تطوير منهجية إعداد المناهج التعليمية من خلال نظرة جديدة تتناسب مع التطور والمستجدات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمدارس التكنولوجية التطبيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، ضرورة تقييم لمخرجات الفترة السابقة من تطوير مدارس ومخرجات تعليمية وفنية وخطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها وتوظيف خريجيها.

وقال النائب محمود تركي، إن التطوير المنشود يجب أن يناسب السوق العالمية في جميع المجالات وخاصة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التشابك مع سلال الإمداد وخطوط الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص، وحذر مما أسماه قلة أعداد المدارس، الأمر الذي يؤدي لتزايد ظاهرة المغتربين داعيا لدعم هذه الفئة بما يحقق العدالة الاجتماعية.