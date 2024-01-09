الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

نائب التنسيقية يُطالب بتطوير المناهج والتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

النائب محمود تركي
النائب محمود تركي

شدد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، على أهمية تطوير منهجية إعداد المناهج التعليمية من خلال نظرة جديدة تتناسب مع التطور والمستجدات، مؤكدا ضرورة الاهتمام  بمدارس التكنولوجية التطبيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، ضرورة تقييم لمخرجات الفترة السابقة من تطوير مدارس ومخرجات تعليمية وفنية وخطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها وتوظيف خريجيها.

txt

النائب محمود تركى: التنسيقية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

txt

نائب التنسيقية: المدارس التكنولوجية التطبيقية "مقبرة الطلاب المتفوقين"

وقال النائب محمود تركي، إن التطوير المنشود يجب أن يناسب السوق العالمية في جميع المجالات وخاصة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التشابك مع سلال الإمداد وخطوط الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص، وحذر مما أسماه قلة أعداد المدارس، الأمر الذي يؤدي لتزايد ظاهرة المغتربين داعيا لدعم هذه الفئة بما يحقق العدالة الاجتماعية.

النائب محمود تركي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب النور المناهج التعليمية

الأكثر قراءة

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

"كاف" يكشف أبرز 5 مواهب منتظر تألقها فى أمم إفريقيا بكوت ديفوار

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاي بـ"الكمون"..وأخري وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر