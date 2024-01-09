الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

نائب التنسيقية: المدارس التكنولوجية التطبيقية "مقبرة الطلاب المتفوقين"

النائب عمرو عزت
النائب عمرو عزت حجاج

هاجم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدارس التكنولوجية التطبيقية واصفًا إياها بـ"مقبرة للطلاب المتفوقين"، جاء ذلك خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم بشأن سياسية الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي. 

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ووجه "حجاج" تساؤلات للحكومة قال فيها: ما هو الفرق بين المدارس الفنية العادية والتكنولوجية التطبيقية؟ فكلامها لا يستطيع الالتحاق بالكليات إلا بعد إتمام معادلة نسبة النجاح فيها لا يتجاوز 1%! والسؤال الثاني: أين مناهج الجدارات التي تحدث عنها المسئولون بوزارة التعليم الفني في كافة وسائل الإعلام، بضرورة إخطار وزارة التعليم العالي بها لاعتمادها؟.

مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب جميل حليم ضوابط التعاون المؤسسات الصناعية المدارس

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