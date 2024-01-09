الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

وزير التعليم: استراتيجيتنا الجديدة تأخذ في اعتبارها رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تحرص على الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الحرص على الشراكة من القطاع الخاص ظهر بوضوح  في إستراتيجية التعليم الفني التي ترفع شعار" التعلم للحياة والتعلم للمستقبل "، وتحدث عن المرتكزات الرئيسية لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنها تقوم على معايير الجودة العالمية والشراكة مع القطاع الخاص ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم وتدريبات عملية وحوافز مادية.

واستعرض برنامج تطور إعداد البرامج المطورة والمدارس التي طبقت بها 2019 – 2023 موضحا أن العدد وصل من 107 مدرسة في عام 2019 إلى 1300 مدرسة في عام 2023.

وأعلن "حجازي" عن إعداد إستراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفنى، وتم عرضها على مجلس الوزراء، تضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها، وأنها سوف تقضى على "بعبع" الثانوية العامة. 

واضاف وزير التربية والتعليم، عرضنا على القيادة السياسية تنظيم مؤتمر قومى كبير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ليكون لدينا ثانوية عامة مختلفة، تتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالى فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأكد وزير التعليم، أن الإستراتيجة الجديدة تتضمن الأخذ في الاعتبار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية فى الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وزير التربية و التعليم الشراكة مع القطاع الخاص الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برنامج تطور إعداد البرامج المطورة

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