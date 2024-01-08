الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع نقيب المعلمين لإطلاق وثيقة معايير المعلم

جريدة الدستور

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعا تحضيريا مع الأستاذ خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وعدد من قيادات الوزارة، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ وذلك لاستعراض كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق وثيقة معايير المعلم؛ بالتعاون مع النقابة العامة للمهن التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ٢٠٢٤/٢٠٢٩.

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير للمعلمين، تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID"، مؤكدا أن المعلم شريك فى بناء هذه الوثيقة، لذا تعد نقابة المهن التعليمية شريكا أساسيا مع الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية للمعلمين، حيث سيتم التطبيق التجريبى لهذه المعايير من خلال تدريب عدد 1024 متدرب، في ثلاث محافظات وهى بنى سويف، ودمياط، والدقهلية، ويقوموا بدورهم بتدريب ما يزيد علي 43 ألف معلم، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها على مستوى الجمهورية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من عدد من قيادات الوزارة، والنقابة العامة للمهن التعليمية، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لوضع الأطر والمحاور وآليات التنفيذ.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بإطلاق حوار مجتمعى مع المعلمين حول وثيقة المعايير الجديدة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضعها فى الاعتبار.

وقد حضر الاجتماع، الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والأستاذة هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

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رضا حجازي وزير التربية والتعليم التعليم الفنى نقيب المعلمين وثيقة معايير المعلم المعلمين العرب

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