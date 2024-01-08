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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق اختبارات نصف العام لصفوف النقل بمحافظة الجيزة غدا

جريدة الدستور

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بمحافظة الجيزة،  لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من غدا الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك وفقًا للجدول الذي اعتمده محافظ الجيزة.

جدول الامتحانات بمحافظة الجيزة 

أولًا: المرحلة الابتدائية

-الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

 

-الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

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ثانيًا: المرحلة الإعدادية 

-الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

-الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

-امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

 

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي 

-الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

-الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الجاري 2023/2024، والتي من المقرر انطلاقها في 13 يناير الجاري.

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فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس وجداول امتحانات نصف العام لأبنائنا في الخارج، بكل دول العالم والتي ستبدأ يوم السبت من 13 إلى 17 يناير.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة "الطلبة المصريين في الخارج" 83162 طالبًا وطالبة لكل الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.

طلاب صفوف النقل محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول عام الدراسي 2023 2024 المرحلة الابتدائية الصف الرابع والخامس الابتدائي

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