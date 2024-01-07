كل شىء عن ماراثون «الثانوية العامة 2024»: تسليم الاستمارات الإلكترونية 11 فبراير.. والامتحانات 22 يونيو

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعداداتها لعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر أن تُعقد للدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤، على أن يبدأ الدور الثانى اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤.

وحددت الوزارة موعد وإجراءات ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل طالب، وتسليمها إلى المدارس، إلى جانب إجراءات وشروط التقدم، والرسوم المطلوبة من كل طالب، وشروط التحويل من الشُعب، وغيرها من التفاصيل التى تستعرضها «الدستور» فى السطور التالية.

السماح بالتحويل بين شعبتى «علمى» والرسوم 200 جنيه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يُسمح لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى. لكن يجوز لطالب الصف الثالث الثانوى التحويل من الشعبة العلمية «علوم» إلى الشعبة العلمية «رياضيات» أو العكس، حتـى موعد أقصاه الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان، أو تم إلغاء امتحانهم، إجراء نفس التحويل، بشرط عدم أداء امتحان أى فرع من فروع «الرياضيات» أو أى من مادتى «الأحياء» و«الجيولوجيا».

وشددت على أنه لا يُسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة «اللغة الأجنبية الثانية»، التى أدى الامتحان فيها فى الصفين الأول والثانى الثانوى. كما لا يُسمح لأى طالب بأداء الامتحان فى غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، موضحة أن الطالب المتقدم للامتحان يُسدد رسمًا قدره ٢٠٠ جنيه مصرى، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى ٢١٠ جنيهات مصرية رسمًا إضافيًا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة، تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تُحصل من الطلاب، والتعليمات الصادرة عن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

آخر موعد لـ«الاستمارات» 29 فبراير.. وإقرار من الطالب وولى الأمر بشأن «المحمول»

يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٤، علمًا بأن آخر موعد لتسليم هذه الاستمارات هو يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، مع ضرورة التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التى سيؤدى الطالب امتحانه فيها، وهى كالتالى:

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية- التاريخ- الجغرافيا- علم النفس والاجتماع- الفلسفة والمنطق- التربية الدينية- التربية الوطنية- الاقتصاد والإحصاء».

بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية «العلوم»: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا والعلوم البيئية- التربية الدينية- التربية الوطنية- الاقتصاد والإحصاء».

بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية «الرياضيات»: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية- الفيزياء- الكيمياء- الرياضيات البحتة- الرياضيات التطبيقية- التربية الدينية - التربية الوطنية- الاقتصاد والإحصاء».

وبعد تسجيل الاستمارة إلكترونيًا، يُسلمها الطالب بكل مشتملاتها، التى طُبعت من الموقع الإلكترونى، إلى مسئول شئون الطلبة فى المدرسة، بجانب تسليم أصل شهادة ميلاد «كمبيوتر»، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطالب، و٣ صور حديثة له «مقاس ٤ X ٦ سم»، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة فى الاستمارة الإلكترونية، ومدون اسم الطالب كاملًا طبقًا لشهادة الميلاد فى أسفلها وخلفها، كما تُختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية، الخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان، بعد إطلاعه على القرار الوزارى المنظم لذلك.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف «١٥٠ د امتحانات» المطبوعة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، بعد مراجعتها. وعلى المرشد التعليمى فى كل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب، والتأكد من صحتها، ومراعاة الآتى: «الشعبة (مواد التخصص)- اللغة الأجنبية الأولى- الديانة- مواد الرسوب للطلاب الراسبين- المواد المترجمة».

ونبهت الوزارة إلى ضرورة أن يوضح الطالب فى الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية»، واللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية» التى يرغب الامتحان فيها، على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الثانية كانت لغته الأولى فى الفرنسية أو الألمانية. وإذا كان الطالب معفيًا من اللغة الأجنبية الثانية، يرفق صورة من طلب الإعفاء فى استمارة التقدم، ويوضح الشعبة التى يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية.

شروط خاصة لطلاب مدارس اللغات وذات المصروفات

يسجل طلاب مدارس اللغات فى الاستمارة الإلكترونية المواد التى سيؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى، مع المطالبة بسداد ٢٠ جنيهًا نظير استخراج بیان درجات رسوب، لكل طالب راسب مقيد، على أن تسدد المدرسة هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين فى المدرسة، باسم الإدارة العامة للامتحانات. وعلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات فى الإدارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات، التى تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها، ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ونجاحه فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، واعتماد كشوف «١٥٠ د امتحانات» الخاصة بتلك المدارس، وختمها بخاتم شعار الجمهورية. وبالنسبة للطلاب المقيدين فى الصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات، وسبق نجاحهم فى الصف الثانى الثانوى من مديرية أخرى، فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف «١٥٠ د امتحانات».

3 فئات مسموح لها بالتقدم.. ونسبة الحضور اللازمة لا تقل عن 85%

حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، بداية من الفئات المسموح لها بالتقدم إلى الامتحان، وهى كالتالى:

الطلاب المقيدون فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه «العلمية- الأدبية» بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية، التى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها. ويشترط حضور الطالب نسبة ٨٥٪ على الأقل من عدد أيام الدراسة، لمعاملته كطالب منتظم.

الطلاب الراسبون عام ٢٠٢٣ بالصف الثالث الثانوى لأول مرة، يسجلون بياناتهم فى استمارة إلكترونية جديدة، لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

الطلاب الناجحون فى الصف الثانى الثانوى للعام الدراسى ٢٠١٢/٢٠١٣، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، داخل جمهورية مصر العربية، أو من دول عربية وتمت مناظرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى على نظام المنازل، ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان، وتعمل اللجنة على تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطالب، بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

أما الطلاب الذين سجلوا استمارة إلكترونية للتقدم إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد دون عذر مقبول، لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، لكن يُحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

وفى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة «إسقاط القيد»، بعد ثبوت العذر القهرى وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته، لا يُحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا، وكذلك لا يُحتسب هذا العام، ويُحسب كعام قيد للطالب فى المدرسة، ويُعامل معاملة الطالب المنتظم، طالما ظل العذر قائمًا.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ٤ أعوام، طبقًا للقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢. وبالنسبة للطلاب المنتظمين، لهم الحق فى التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل. وبالنسبة لطلاب المنازل لهم الحق فى التقدم للامتحان ٤ أعوام. بينما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

وأضافت أنه يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها «العلمية- الأدبية»، ويُحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد.

وأشارت إلى أن الطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين يعتبر راسبًا، ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثانى، وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى، إذا لم يستنفد عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا لأداء الامتحان، وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط، وتُحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد، مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح فيها سلفًا. وبالنسبة لامتحان الدور الثانى، يدخلها الطالب الذى رسب أو تغيب فى مادة أو مادتين على الأكثر «سواء من داخل أو خارج المجموع»، ولا يُحتسب له أكثر من نسبة ٥٠٪ من النهاية الكبرى المقررة فى المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح بها فى الدور الأول.