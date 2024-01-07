الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازى" و"عاشور" يقدمان التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

من الحدث
من الحدث

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب الدكتور رضا حجازي والدكتور أيمن عاشور عن تهنئتهما لجميع الأخوة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح تدق لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية رضا حجازي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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