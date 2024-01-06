السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدارس تستكمل اختبارات صفوف النقل بالفصل الدراسى الأول.. الثلاثاء

جريدة الدستور

تستكمل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، اختبارات صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، يوم الثلاثاء المقبل، بعد العودة من إجازة  عيد الميلاد المجيد.

وتنطلق اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم الخميس المقبل.

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الإجراءات الاحترازية بالمدارس


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية عقب ظهور حالات مرضية معدية لطلاب المدارس.

وأكدت الوزارة، أنه بشأن انتشار مرض الجديري المائي بالمدارس، مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة من قِبل المديريات التعليمية، تم توجيه عدة تعليمات هامة للمدارس وأولياء الأمور للتعامل مع تلك الأمراض المعدية.


وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن هناك تعليمات تم توجيها أمس للمدارس ولأولياء الأمور.

وجاءت التعليمات، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للطلاب المصابين بعذر مرضي أو الجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان.

وشددت على أنه في حالة حدوث عذر مرضي ويستطيع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة على العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر على أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.

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وفي حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يتم شفاؤه وخاصة أنه يحتاج لمدة 21 يومًا إجازة، يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة على ذلك وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ مع الدرجات وتحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان مدارس القاهرة.

وشدد المصدر، على أنه فى حالة ظهور أعراض أي مرض وخاصة الأمراض المعدية، سيتم عزل الطالب فورًا ووضعه في لجنة خاصة حفاظًا على صحته وصحة باقي الطلاب.

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