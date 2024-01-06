السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد الميلاد المجيد.. تعرف على تاريخ جرس الكنيسة علامة الاحتفال

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

جرس الكنيسة علامة العيد 

مينا ألفى، المتخصص في الطقس الكنسي قال في تصريح خاص، أن رنة جرس الكنيسة في الاعياد تعتبر واحدة ضمن طرق لرنات أو ضربات الجرس فهناك رنة ذات طابع فرايحي وتستخدم في الأعياد وفي استقبال البابا والأساقفة وهناك رنة حزينة تستخدم في حالة وفاة أحد الأساقفة أو الرهبان في الأديرة.


وقال القمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتاب مقدمة في علم اللاهوت الطقسي عن جرس الكنيسة، إن لبعض الكنائس منارة واحدة ولبعضها منارتان، ومنارة الكنيسة تشير إلى الصاري في السفينة وإلى المنارة التي تنير لهداية السفن والناس.


وتعلق الأجراس عادة بالمنارة لدعوة المؤمنين للصلاة والصليب المرتفع فوقها يشبه علم النجاة والخلاص "لأن الصليب عندنا نحن المخلصين قوة الله" بحسب ما ورد في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والواردة في العهد الجديد بالإنجيل، وتدق الأجراس لدعوة المؤمنين. لدخول الكنيسة سفينة النجاة للصلاة ويذكر التقليد أن نوحا كان يدق الناقوس لجميع المخلوقات المدعوة لدخول الفلك للنجاة. كذلك يدق الناقوس لدعوة المؤمنين لدخول الكنيسة سفينة النجاة.


وفي العهد القديم أمر الله بالنفخ في الأبواق لدعوة الشعب "كلم الرب موسى قائلا اصنع لك بوقين من فضة مسحولين مطروقين فيكون لك لمناداة الجماعة.. فإذا ضربوا بها الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم".


هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٤ قداس عيد الميلاد المجيد احتفال عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

خرج الأمر.. خامس احتفالات الميلاد لفريق مار إفرام بمسرحي المقر البابوي والكاتدرائية

اليوم الجمعة.. الكنيسة المارونية تحتفل بعيد الأنبا بولا أول السواح

اليوم الجمعة.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى البارّة سنكليتيكي

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة اليوم

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل ببارامون الظهور الإلهي

مع قربه.. تعرف على تهنئات عيد الميلاد المجيد لعام 2024

اليوم الخميس.. الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البارّة دومنيكة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بمحفل مقدّس إكرامًا للرسل السبعين القدّيسين

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

اعترافات المتهم بالاتجار فى النقد الأحنبى بعابدين

الإتربى: 5 مليارات حصيلة شهادتى 27% و23.5% حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة