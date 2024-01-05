الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خرج الأمر.. خامس احتفالات الميلاد لفريق مار إفرام بمسرحي المقر البابوي والكاتدرائية

فريق مار افرام
فريق مار افرام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد، يوم الأحد المُقبل، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد، غدًا السبت، بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى خلفية الاحتفالات، نظم فريق مار إفرام السرياني، احتفاليته الميلادية الخامسة على التوالي، والتي حملت شعار “خرج الأمر”، وهو شعار له أصل جاء من رحم النصوص الإنجيلية، وتحديدًا خرج من سفر دانيال الذي جاء في الآية الثالثة والعشرين من تاسع فصوله: "فِي ابْتِدَاءِ تَضَرُّعَاتِكَ خَرَجَ الأَمْرُ، وَأَنَا جِئْتُ لأُخْبِرَكَ لأَنَّكَ أَنْتَ مَحْبُوبٌ. فَتَأَمَّلِ الْكَلاَمَ وَافْهَمِ الرُّؤْيَا."، ذلك بمسرحين الأول هو مسرح المقر الببوي بالكيسة المرقسية الكبرى بالعباسية، والاني هو مسرح الأنبا رويس كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

فريق مار إفرام السرياني، الخارج من رحم كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة القصيرين، بحي الزاوية الحمراء، التابع لإيبارشية شرق السكة الحديد، برئاسة الأنبا مارتيرس أسقف الإيبارشية، ومقرر لجنة المصنفات الكنسية، قسم حفله الميلادي إلى جزئين، شرح تفاصيلهما لـ«الدستور»، مينا نصر، قائد الفريق.

تفاصيل الحفل

وقال “نصر” إن الحفل جاء عبارة عن جزئين الجزء الأول عبارة عن ترانيم أحدث ألبومات الفريق الذي حمل شعار “استجاب”، مثل بيرتبلك، حضنه وطن، استجاب، منتهي اللذة، وشاركت المرنمة والمُلحنة مارفي صموئيل في أداء الترانيم بترنمتين هما "جيت افضفضلك، الوضع اتغير"، كما ترنم الفريق بترانيم من الألبوم الخامس مثل إله التفاصيل، يستجيب الرب ليك، كما ترنم الفريق بترانيم من ألبومات اخرى مثل 2 أبريل، لسه معاك.

هذا وخُصص الجزء الثاني من الحفل لترانيم عيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد، حيث اشتملت ترانم ذلك الجزء على ميدلي ترانيم يتضمن ترانيم باللهجة اللبنانية، Carol of the bells، وميدلي الكريسماس الذي يعتبر مزيج بين اللغتين العربية والإنجليزية، وترانيم آخرى مثل المجد ليه، شجر الميلاد، واللحن القبطي نجم أشرق، و3 ترانيم جديدة مثل بهجة وفرح، الأرض بقت سما، وترنيمة الأطفال مغارة سهرانة، التي شارك بها أطفال في مراحل عمرية تبدا من الإعدادية، كما اشتمل ذلك الجزء الميلادي من الحفل على ترانيم للسيدة مريم العذراء مثل يابختك ياللي تتشفع بأم النور، وترنيمة ولسه يا عدرا.

الجدير بالذكر أن الحفل جاء من إخراج جوزيف نبيل، كما شارك بالخدمة أيضًا كل من  الكاتب وصانع المحتوى أمير تادرس، والخادم والمُصمم ميللر عزت، الشهير بخدماته في مجال التصميم بعالم الميديا المسيحية.

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