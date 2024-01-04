الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع قربه.. تعرف على تهنئات عيد الميلاد المجيد لعام 2024

تهنئات عيد الميلاد
تهنئات عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الاحد بعيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

مع قربه.. تعرف على تهنئات عيد الميلاد المجيد لعام 2024

قداس العيد

هذا ويترأس يوم السبت قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.

تهنئة العيد

هذا وتعتبر تحية merry Christmas هي التحية المتبعة في عيد الميلاد المجيد إلا أنها تحية ذات طابع شعبي وليس كعيد القيامة المجيد الذي يحيي الأقباط بعضهم البعض خلاله بتحية اخريستوس انيستي اليثوس انستي المسيح قام بالحقيقة قام.

ويعتبر في عيد الميلاد ليس محببا يتداول المهنئين معايدة “xmas” لأن x  يعني الإله المجهول وهو ما يعتبر مخالفا لعقيدة الاقباط.

ومن أشهر تهاني عيد الميلاد المجيد  المتداولة “أيام سعيد وعيد ميلاد مجيد.. يجمعنا بالأفراح دائمًا”

والكريسماس يختلف كليا عن احتفالات رأس السنة الميلادية، والبعض يخلط بين الحدثين، إلا أن الكريسماس هو مناسبة دينية بحته تخص ميلاد السيد المسيح وفقا لتقويم الكنائس الغربية، بينما عيد رأس السنة هي مناسبة شعبوية يحتفل بها العالم اجمع وكل الدول التي تسير وفقا للتقويم الميلادي.

ويحتفل بالكريسماس يوم 24 و25 ديسمبر كل بلدان العالم فيما عدا 12 دولة فقط وهم مصر وأثيوبيا وروسيا وروسيا البيضاء وجورجيا ومقدونيا ومولدوفا وكازخستان والجبل الأسود وصربيا وأوكرانيا وأرمينيا، بينما تحتفل الاثنتي عشر دول السابق ذكرهم بالكريسماس يوم 7 يناير، بينما وبدأت الكنائس الغربية بالاحتفال بالكريسماس، وعلى رأسها الكاثوليكية من أقباط وسريان ومورانة ولاتين وكلدان وارمن، والكنائس أخرى مثل الأسقفية الإنجليكانية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس.

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