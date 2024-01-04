الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المركز الإعلامي للكنيسة: لن يسمح بدخول الكاتدرائية قبل 5 مساءً

الكاتدرائية
الكاتدرائية

قال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الرسمي إنه بالنسبة لترتيبات تغطية قداس عيد الميلاد المجيد يوم السبت ٦ يناير المقبل، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فسيسمح بالتغطية التليفزيونية والصحفية لحاملي التصاريح المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط.

المركز الإعلامي للكنيسة: لن يسمح بدخول الكاتدرائية قبل 5 مساءً

كما ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة الخامسة مساءً، وسيكون الدخول من بوابة ٢ ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد. 

بينما ستبدأ الصلوات في تمام السابعة مساءً، منوها بالتواجد في موعدٍ أقصاه الساعة السابعة مساءً والاعتذار عن دخول أي شخص بعد هذا الموعد.

بينما ستخصص أماكن خارج الكاتدرائية لوقوف السيارات، وسيكون الدخول للجميع مترجلين، و- سيتم تجهيز (Media zone) بالقاعة الخاصة بدخول كبار الزوار الكاتدرائية، مما يتيح فرصة مناسبة لعمل اللقاءات والحوارات.

وستخصص الكنيسة مكان للصحفيين داخل الكاتدرائية لمتابعة فعاليات الصلاة وعمل التغطية اللازمة، ولن يسمح بدخول كاميرات بصحبة المصورين الصحفيين، حيث تقتضي التعليمات بأن يسلم المصور الكاميرا الخاصة به قبل الصعود إلى الكنيسة التي تقام فيها الصلوات.

وبالنسبة لمراسلي القنوات الفضائية ستقتصر تغطيتهم على رصد مظاهر الاحتفال وعمل لقاءات من ال(Media Zone)، وعلى القنوات الراغبة في تغطية فعاليات الصلوات، التواصل مع إدارة التبادل الإخباري بالتليفزيون المصري للحصول على (Clean Feed).

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقمص موسى إبراهيم الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

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