الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على طقوس قداس واحتفالات عيد الغطاس في "الروم الأرثوذكس"

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنائس الغربية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد وشرح الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ترتيب خدمة عيد الظهور الإلهي، الغطاس، (6 يناير). 

وقال نيقولا إنه لا صيام خلال مدة الإثنا عشر يومًا الواقعة بين عيديّ الميلاد والظهور الإلهي، عدا برامون عيد الظهور الإلهي فيُصام في اي يوم يقع، وإذا وقع عيد الظهور الإلهي في يوم سبت (كما في هذا العام 2024): 

يوم الجمعة (5 يناير البارامون، صوماً كاملاً عن الزفر والزيت والخمر، ويوم الجمعة صباحًا بعد ختم صلاة السَحَر ترتل خدمة الساعات الكبيرة وصلاة الغروب (كما هي في المناون) مع قداس باسيليوس الكبير، ويوم العيد (6 يناير) السبت صباحًا: بعد صلاة السَحَر والتعظيمات والذكصولوجيا تقام صلاة الماء المقدس الكبيرة (كما هي في المناون). يليها قداس يوحنا الذهبي الفم، وجرت العادة، تدبيريًا، أن تقام في بعض الكنائس صلاة الماء المقدس الكبيرة بعد ختم القداس الإلهي محافظة على السكينة مدة خدمة القداس الإلهي، ثم لكي يحضر الصلاة كل أفراد الشعب.

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