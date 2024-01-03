الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد القديس تكلاهيمانوت الحبشى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بعدة مناسبات هامة أبرزها ميلاد القديس تكلاهيمانوت الحبشى، وأيضا استشهاد القديس اغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك انطاكيه.

وقال السنكسار الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس الجليل أغناطيوس بطريرك مدينة إنطاكية ، وكان تلميذا للقديس يوحنا الإنجيلي ، وطاف معه بلادا كثيرة ، فقدمه بطريركا علي إنطاكية ، فبشر فيها بالبشارة المحيية ، ورد كثيرين إلى معرفة الله ، ثم عمدهم وأنارهم بالعلم ، وبين لهم ضلالة عبادة الاوثان، فاغتاظ منه الوثنيون وامسكوه وعذبوه بجميع انواع العذاب، منها انهم وضعوا في يده جمرة وضغطوا عليها بالكلبتين مقدار ساعتين، ثم احرقوا جنبيه بكبريت وزيت مشتعل بالنار، ومشطوا جسده بامشاط من حديد، ولما حاروا في تعذيبه طرحوه في السجن أقام به زمانا طويلا ، ولما تذكروه أخرجوه ووعدوه بمواعيد جزيلة ثم توعدوه ، وإذ لم يتزعزع عن إيمانه طرحوه للوحوش فمزقته تمزيقا ، واسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي احبه.

استشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك انطاكيه

كما تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى استشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك انطاكيه، وبهذه المناسبة قال ايضا السنكسار ان في مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلوغونيوس بطريرك إنطاكية ، وكان هذا القديس متزوجا ، وقد رزق ابنة ، ثم توفيت زوجته فترهب ، ولتزايد فضله ووفرة علمه ونسكه وورعه اختير لرتبة البطريركية علي مدينة إنطاكية ، فرعي رعية السيد المسيح احسن رعاية ، وحرسها من الذئاب الأريوسية ومن شيعة مقدونيوس وسبيليوس ، وعاش في البطريركية عيشة الزهد والنسك ، ولم يقتن فيها درهما ولا دينارا ولا ثوبا زائدا ، واكمل سعيه وتنيح بسلام ، قد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم.